Событие для тех, кто хочет пополнить круг общения новыми глубокими людьми, поучаствовать в интересной беседе и развить свои софт скиллы. Йога френдинг — это встреча для тех, кто хочет размять тело, разгрузить голову и, возможно, познакомиться с кем-то интересным. Первая часть Небольшое вступление, чтобы почувствовать атмосферу и познакомиться с людьми вокруг. Основная часть Около 50 минут мягкой йоги, растяжки, дыхательных практик и плавных движений, которые помогут телу расслабиться, а голове отпустить лишние мысли. Практику проведёт Надежда — преподаватель йоги, которая сочетает осознанное движение, внимание к дыханию и лёгкий, дружеский подход. Её занятия помогают почувствовать тело живым, а ум — спокойным и ясным. Заключительная часть Чаепитие, лёгкий нетворкинг и приятная компания. Не нужно быть опытным йогом, чтобы чувствовать себя комфортно. Ты просто потянешься, выдохнешь, проведёшь время с удовольствием и, возможно, найдёшь новых друзей.