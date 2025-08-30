Йога-движ в парке Царицыно! Занятие будет проходить на красивейшей поляне под заряженную музыку в весёлой компании. Практика достаточно плотная и жаркая, даже парням скучно не будет! Осталось не так много теплых дней, так что проведи их с пользой для себя! Практика подходит для любого уровня. Кто ведёт практику? Анна —тренер по йоге, дипломированный специалист в области реабилитации. Опыт ведущего практик— 3 года