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Йога-движ

Музей-заповедник «Царицыно»

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1200₽
Возраст 12+

Про событие

Йога-движ в парке Царицыно! Занятие будет проходить на красивейшей поляне под заряженную музыку в весёлой компании. Практика достаточно плотная и жаркая, даже парням скучно не будет! Осталось не так много теплых дней, так что проведи их с пользой для себя! Практика подходит для любого уровня. Кто ведёт практику? Анна —тренер по йоге, дипломированный специалист в области реабилитации. Опыт ведущего практик— 3 года

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