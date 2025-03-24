ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Южный Север

16 Тонн
ул. Пресненский Вал, д. 6, стр. 1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Южный Север — группа из подмосковного города Жуковского. Женя и Северина — саунд-экспериментаторы, смешивают в музыке трип-хоп, фанк, инди, даунтемпо, соул и R’n’B. За время существования проект успел выпустить несколько альбомов, клипов и попасть в лайнап фестиваля «Дикая Мята 2024». Наряду с авторами проекта, постоянные участники группы: Алексей Бударин (Диктофон, Базар) и Мария Бударина (Affair). Южный Север не только ломает компасы своей разнополярностью, но и стирает границы жанров, создавая собственную музыкальную вселенную. Вход бесплатный или donation

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

100 лет джаза
100 лет джаза

от 3800₽

Саундтреки Ханса Циммера
Саундтреки Ханса Циммера

от 6900₽

Фантазия Хаяо Миядзаки
Фантазия Хаяо Миядзаки

от 2000₽

Детский метал-хор Всесоюзного радио
Выбор редакции
Детский метал-хор Всесоюзного радио

от 1900₽

В свечах: Шедевры классики в Отеле «Националь»
В свечах: Шедевры классики в Отеле «Националь»

от 5500₽

МьюзАп Шоу
МьюзАп Шоу

от 800₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста