Южный Север — группа из подмосковного города Жуковского. Женя и Северина — саунд-экспериментаторы, смешивают в музыке трип-хоп, фанк, инди, даунтемпо, соул и R’n’B. За время существования проект успел выпустить несколько альбомов, клипов и попасть в лайнап фестиваля «Дикая Мята 2024». Наряду с авторами проекта, постоянные участники группы: Алексей Бударин (Диктофон, Базар) и Мария Бударина (Affair). Южный Север не только ломает компасы своей разнополярностью, но и стирает границы жанров, создавая собственную музыкальную вселенную. Вход бесплатный или donation