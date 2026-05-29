Юсиф Юсифов — капитан команды «Борцы» (чемпионы Высшей лиги КВН), заработавшей большой список регалий и фанатов за 12 лет существования. Сейчас Юсиф активно развивается в стендапе, принимая участие в разных проектах (к примеру, Открытый микрофон и Денежный Микрофон на ВК, где его отметили все члены жюри, подчеркнув, что артист раскрывается с новой стороны). Многие знают его как сурового и грозного борца, но мало кто знает какой он по-настоящему в жизни. В своём сольном концерте Юсиф раскроет многие интересные факты из своей насыщенной жизни. Где рос? Кто по специальности? Реально ли он занимался борьбой? Ироничное отношение к своей внешности, происхождению и стереотипам пропущены через призму нестандартного юмора, который вызывает только смех и наслаждение от комедии нашего любимого борца.