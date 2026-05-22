Официальный приход лета в Москву. Температура накаляется до предела и датчики плавятся как и малышки на танцполе в эту ночь. Дебютная и фирменна вечеринка творческого кооператива «ЮРА», с элегантным продолжением. ЮРА украсил зал ХЭППИ ЭНДА в своем дурном стиле. Хэдлайнер вечера восхитительная Sabu с интригующим лайвом и диджейсетом. Музыкальное меню вечера: rnb, хип-хоп, электро, хаус, поп, драм-н-бейс. Состав: 23:00-00:00 Ромста 00:00-01:00 Валя Десерт 00:01-02:00 SABU (хедлайнер) 02:00-03:00 Миша Чан 03:00-04:00 Воля и Парур Пред продажа билетов 1000р. На месте 1500р. Обмен на напиток