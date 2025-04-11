Внимание: продажи ещё не начались Ежегодный ритуал от вечно молодого дуэта. По традиции парни отыграют свои лучшие танцевальные темы, надигганные за год. Предпродажа: early birds – 400 рублей, второй дроп – 600 рублей; на входе – 1000 рублей.