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Внимание: продажи ещё не начались Ежегодный ритуал от вечно молодого дуэта. По традиции парни отыграют свои лучшие танцевальные темы, надигганные за год. Предпродажа: early birds – 400 рублей, второй дроп – 600 рублей; на входе – 1000 рублей.
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