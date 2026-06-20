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Юна-Фест. Выставка-пристройство животных из приюта

Артплей
Нижняя Сыромятническая, 10, стр. 7

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Бесплатно
Возраст 0+
Фестивали
Мастер-классы

Про событие

Если ты давно мечтал о новом друге, то это мероприятие специально для тебя. Фестиваль организован при поддержке генерального социального партнёра — проекта «Друг для Друга». На выставке тебя будут ждать более 100 кошек и собак. Каждое животное уникально: разный возраст, внешность, характер. Найди своего идеального друга — того, кто подойдёт именно тебе. Животные-участники «Юна-Феста» полностью подготовлены к переезду в новый дом: имеют все необходимые прививки, чипированы и обеспечены комплектом сопроводительных документов. Передача питомцев осуществляется бесплатно после собеседования с зоопсихологом. Владельцы получают стартовый набор подарков от проекта «Друг для Друга» для успешной адаптации животного дома. Центр «Юна» предоставляет пожизненную консультационную поддержку по вопросам здоровья и поведения питомца. Даже если ты ещё не готов завести питомца, «Юна-Фест» даёт много возможностей отлично провести время — интерактивная семейная зона от проекта «Друг для Друга» с мемори-игрой, лекции и мастер-классы от образовательной программы «Мы – твои друзья», аквагрим и творческие станции, большой благотворительный маркет и фудкорт. Посмотри список того, что особенно нужно, по ссылке: https://yunacenter.ru/sdelat-podarok/

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