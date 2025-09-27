Эта лекция о самом первом этапе становления науки психологии. Никакой мистики и запросов во Вселенную! Ты узнаешь, откуда появилась идея о том, что душа обладает энергией, и как в древности люди пытались наладить с ней контакт. Как выглядела душа и где она жила? Почему её часто изображают в виде голубя? Почему чихание и прикрывание рта не связано с гигиеной? Откуда в культуре появился образ Мальчика-с-пальчик? Об этом и многом другом ты узнаешь на лекции, а также научишься с легкостью замечать сходства в представлениях о душе в древние времена и в наши дни. Лектор: Юлия Володько, практикующий психолог с двадцатилетним стажем, системный семейный психолог, гелотолог, супервизор, член ассоциации супервизоров и консультантов, преподаватель, автор статей в СМИ, лектор Центра Дробышевского, автор канала на YouTube «Психобуфет».