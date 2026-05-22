Ночь проверенных временем и по-настоящему талантливых музыкантов Погружение обеспечит винтажная саундсистема — тёплая и живая В баре — вкусные коктейли, вокруг — уютный, стильный интерьер и невероятно красивые вы Диджеи: MAX SHREMPH Michael Dop Dime Chù Anrilov Buwalda Naime Petr Kandinsky LAMPASOVA John Vegas