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Юки (Yuki)

Flaner, Мясницкая улица, 24/7с1

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Ночь проверенных временем и по-настоящему талантливых музыкантов Погружение обеспечит винтажная саундсистема — тёплая и живая В баре — вкусные коктейли, вокруг — уютный, стильный интерьер и невероятно красивые вы Диджеи: MAX SHREMPH Michael Dop Dime Chù Anrilov Buwalda Naime Petr Kandinsky LAMPASOVA John Vegas

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