Древнее слово «юдоль» означает долину. Оно пришло из Псалтири, где путники проходят «юдоль плачевную» — так земная жизнь стала пониматься как путь тягот. Но если есть юдоль печали, есть и юдоль света, радости и надежды. В ней тяготы, оставаясь ношей, становятся источником. Вокруг этого парадокса Мария Джонас Фарел выстраивает пространство новой серии. Путь через её работы, как и через юдоль, не бывает прямым. Движение идёт не к точке, а от состояния, в котором больше нельзя оставаться. Герои картин проходят ту же трансформацию: жемчужные нити становятся пузырями, парящие конструкции рассыпаются пыльцой и собираются заново, а бесформенное находит очертания. То, что казалось препятствием, становится опорой. Знаки этого пути — врата и зёрна. Врата появляются почти в каждой работе: смотреть на композицию — значит переступать новый порог. Зёрна переходят из картины в картину, обретая всё более осязаемую форму. Мерцающий свет указывает направление, не называя его. Почти везде есть почва и небесное поле над ней, а связь земли и неба держат высокие вертикальные оси. Прошлое и настоящее существуют рядом, как в памяти, вне линейного времени. Особую роль играет перламутр: видимое под одним углом исчезает под другим, и картины будто дышат вместе с шагом зрителя. Для художницы это способ говорить об условности видимого — главное здесь ждёт внимательного взгляда. Юдоль света не становится садом без тягот — печаль остаётся настоящей. Но, как в долине из псалма, где среди плача открываются источники, тяжесть не отменяется, а становится тем, через что проходит свет. Режим работы: Ежедневно: 12:00–21:00