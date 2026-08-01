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Юбилей протокола Детройта (Protocol Detroit Anniversary)

RNDM
Наставнический переулок, 13-15с3

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 1500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное

Про событие

В этом году протокол Детройта (Protocol: Detroit) отмечает день рождения своего магазина — маленького домика на Первом Басманном, который за это время стал местом встреч, поиска пластинок, новых знакомств и регулярных событий. По этому поводу здесь собирают вечеринку с двумя танцполами и маркетом. A/Dv (винил) Aset (винил) Lena Popova (винил) Nikita Zabelin Sergey Sanchez Shuliko (винил) Strange Fm (винил) Suture (винил) Unbalance Wellew В течение всей ночи будет работать маркет с одеждой собственного бренда, винилом, книгами и другими находками из магазина. * с 20:00 до 00:00 вход свободный без браслета, повторний вход после 00:00 платный

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