Григорий Добрыгин и артисты «а39» обратились к жанру found drama: отсмотрели сотни роликов из YouTube и на основе самых оригинальных создали спектакль. Его герои — обычные люди, чья неожиданная или экстравагантная реакция привлекла внимание камеры. Режиссер предложил артистам поэкспериментировать с наблюдением — одним из базовых упражнений в театральном образовании. Однако задача актеров в этом спектакле глубже — не просто скопировать поведение персонажей видеороликов, а создать собственное высказывание об униженных и оскорбленных современниках на границе между художественной правдой и реальностью.