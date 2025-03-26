YouTube/в полиции: красная кнопка
Зубовский бульвар, 2
Начало:
Завершение:
от 1500₽ до 5500₽
Возраст 18+
Спектакли
Про событие
Григорий Добрыгин и артисты «а39» обратились к жанру found drama: отсмотрели сотни роликов из YouTube и на основе самых оригинальных создали спектакль. Его герои — обычные люди, чья неожиданная или экстравагантная реакция привлекла внимание камеры. Режиссер предложил артистам поэкспериментировать с наблюдением — одним из базовых упражнений в театральном образовании. Однако задача актеров в этом спектакле глубже — не просто скопировать поведение персонажей видеороликов, а создать собственное высказывание об униженных и оскорбленных современниках на границе между художественной правдой и реальностью.
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