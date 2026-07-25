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Яузе 4 года

Yauza
Подколокольный пер., 16, стр. 4

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Завершение:

от 1500₽ до 5400₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Большой душевный праздник в середине лета, который не обойдется без живых выступлений во дворе. Выступит Механический пёс — электронный проект музыканта Андрея Лысикова, которого ты знаешь как Дельфина; а в лучах заходящего солнца — легендарная группа Альянс. В этот день соберут тех, кто в течение года делал, культовые события в стенах пространства: основателей утренних кофе-рейвов Amvy & Rikkson с бодрой танцевальной музыкой и колоритный дуэт Gleb Filipchenkow и Noemy Abrantes. Альянс (лайв) Механический Пёс (лайв) Amvy & Rikkson Gleb Filipchenkow & Noemy Abrantes (лайв) Romey И другие...

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