Большой душевный праздник в середине лета, который не обойдется без живых выступлений во дворе. Выступит Механический пёс — электронный проект музыканта Андрея Лысикова, которого ты знаешь как Дельфина; а в лучах заходящего солнца — легендарная группа Альянс. В этот день соберут тех, кто в течение года делал, культовые события в стенах пространства: основателей утренних кофе-рейвов Amvy & Rikkson с бодрой танцевальной музыкой и колоритный дуэт Gleb Filipchenkow и Noemy Abrantes. Альянс (лайв) Механический Пёс (лайв) Amvy & Rikkson Gleb Filipchenkow & Noemy Abrantes (лайв) Romey И другие...