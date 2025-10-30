ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Yaruga

Glastonberry
1-я Дубровская улица, 13Ас1

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 2000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Встреча для музыкального обряда в самые темные ночи года. Тур «Самайн» — дарк-фолк эстетика группы, древние музыкальные инструменты, неповторимая атмосфера мрачной сказки. Великое музыкальное таинство. Шаманизм в музыке и звуке. Гипнотические ритмы, магия многоголосия и обволакивающее разум горловое пение. Современные прочтения древних песен. Каждое выступление Яруги — это мощное первобытное звучание, яркие эмоции, удивительные техники вокала и объединяющая атмосфера для тех, кто любит мрачную эстетику, похожую на камлание древних шаманов. Приходи разделить самый мистический праздник в году — Хэллоуин, он же древний Самайн.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

100 лет джаза
100 лет джаза

от 3800₽

Саундтреки Ханса Циммера
Саундтреки Ханса Циммера

от 6900₽

Фантазия Хаяо Миядзаки
Фантазия Хаяо Миядзаки

от 2000₽

Детский метал-хор Всесоюзного радио
Выбор редакции
Детский метал-хор Всесоюзного радио

от 1900₽

В свечах: Шедевры классики в Отеле «Националь»
В свечах: Шедевры классики в Отеле «Националь»

от 5500₽

МьюзАп Шоу
МьюзАп Шоу

от 800₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста