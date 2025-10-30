Встреча для музыкального обряда в самые темные ночи года. Тур «Самайн» — дарк-фолк эстетика группы, древние музыкальные инструменты, неповторимая атмосфера мрачной сказки. Великое музыкальное таинство. Шаманизм в музыке и звуке. Гипнотические ритмы, магия многоголосия и обволакивающее разум горловое пение. Современные прочтения древних песен. Каждое выступление Яруги — это мощное первобытное звучание, яркие эмоции, удивительные техники вокала и объединяющая атмосфера для тех, кто любит мрачную эстетику, похожую на камлание древних шаманов. Приходи разделить самый мистический праздник в году — Хэллоуин, он же древний Самайн.