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Ярослав Попов «Величайшие катастрофы в истории Земли»

Аудиториум, зал Зеркальный, улица Воздвиженка, 9

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 1500₽
Возраст 6+

Про событие

Падение астероида, уничтожившее динозавров. Извержение вулкана Тоба, которое едва не поставило крест на будущем человечества. Протопланета Тейя, врезавшаяся в Землю и породившая Луну. Глобальное оледенение, превратившее планету в «Снежок Земля». Сверхновая, возможно повлиявшая на эволюцию млекопитающих... Эти события звучат как идеи для фантастических фильмов — но всё это действительно происходило. И у каждого из них были последствия, которые определяли облик Земли и жизни на ней на миллионы лет вперёд. Какие катастрофы навсегда изменили облик нашей планеты? Как палеонтологи и геологи находят следы древних катаклизмов? Что общего у великого пермского и триасового вымираний? Может ли извержение супервулкана вызвать новый «век тьмы»? Чем грозит близкий взрыв сверхновой? Сколько раз человечество уже было на грани исчезновения — и что может ждать его в будущем? Заглянешь в глубины времени, чтобы понять: катастрофы — важнейшая часть истории Земли. И, возможно, её будущего. Лектор: Ярослав Александрович Попов — российский палеонтолог, научный консультант проекта «3D Dinopedia» и популяризатор науки.

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