Можно ли «клонировать» мамонта — и почему это в лучшем случае будет генетически модифицированный азиатский слон? Почему динозавров не вернёшь: как распадается ДНК и где проходит физический предел древности? Чем клонирование отличается от «обратного разведения» (квагга, «тур») и от сборки генома по фрагментам? Откуда брать клетки и гены: музейные коллекции, мерзлота, биобанки — и какие у всего этого юридические и этические ограничения? Сможет ли суррогатная «мать» другого вида выносить эмбрион, и реально ли когда-нибудь обойтись без неё? Приходи заглянуть в лабораторию будущего и трезво оценить, насколько близки люди к «парку юрского периода» — и почему это будет выглядеть совсем не так, как в кино. Лектор: Ярослав Попов. Российский палеонтолог, научный консультант проекта «3D Dinopedia» и популяризатор науки. Окончил кафедру палеонтологии геологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова в 2014 году. Ранее работал в Государственном Дарвиновском музее, где курировал палеонтологическую коллекцию и занимался научной и выставочной деятельностью.