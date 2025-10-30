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Клонирование вымерших: о курозаврах, мамонтах и лютоволках

Библиотека по естественным наукам Российской академии наук, Знаменка 11/11 с1

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от 1000₽ до 1500₽
Возраст 6+

Про событие

Можно ли «клонировать» мамонта — и почему это в лучшем случае будет генетически модифицированный азиатский слон? Почему динозавров не вернёшь: как распадается ДНК и где проходит физический предел древности? Чем клонирование отличается от «обратного разведения» (квагга, «тур») и от сборки генома по фрагментам? Откуда брать клетки и гены: музейные коллекции, мерзлота, биобанки — и какие у всего этого юридические и этические ограничения? Сможет ли суррогатная «мать» другого вида выносить эмбрион, и реально ли когда-нибудь обойтись без неё? Приходи заглянуть в лабораторию будущего и трезво оценить, насколько близки люди к «парку юрского периода» — и почему это будет выглядеть совсем не так, как в кино. Лектор: Ярослав Попов. Российский палеонтолог, научный консультант проекта «3D Dinopedia» и популяризатор науки. Окончил кафедру палеонтологии геологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова в 2014 году. Ранее работал в Государственном Дарвиновском музее, где курировал палеонтологическую коллекцию и занимался научной и выставочной деятельностью.

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Комментарии

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Гриша
28 октября 2025, 09:18

балииин, очень интересно! жаль, что не я не в Москве((

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