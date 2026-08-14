Дворик бара станет точкой притяжения для всех, кто любит громкие ночи и сильные эмоции. Здесь готовят космическую коллаборацию: мощный лайнап, большой бэк, масштабные арт-объекты и визуал галактического уровня. HammAli знает, как создавать атмосферу.