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Про событие
Дворик бара станет точкой притяжения для всех, кто любит громкие ночи и сильные эмоции. Здесь готовят космическую коллаборацию: мощный лайнап, большой бэк, масштабные арт-объекты и визуал галактического уровня. HammAli знает, как создавать атмосферу.
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