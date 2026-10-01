Представят работы более 110 художников и галерей, большинство из которых будут выставлены впервые. Вин-Вин — хорошая возможность познакомиться и пообщаться лично с молодыми художниками. Цены на ярмарке приятные, можно найти что-то себе в коллекцию — подойдёт тем, кто только начинает свой путь в искусстве и коллекционировании. Для гостей также будет работать чилл-зона, фирменный магазин. А для участников в дни ярмарки пройдёт портфолио-ревью, где эксперты помогут оценить работы. 10–11 октября, 13:00–21:00