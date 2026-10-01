ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Ярмарка новых имён Вин-Вин

Винзавод
4-й Сыромятнический пер., 1/8 к.6

Начало:

Завершение:

650₽
Возраст 12+
Выставки
Фестивали

Про событие

Представят работы более 110 художников и галерей, большинство из которых будут выставлены впервые. Вин-Вин — хорошая возможность познакомиться и пообщаться лично с молодыми художниками. Цены на ярмарке приятные, можно найти что-то себе в коллекцию — подойдёт тем, кто только начинает свой путь в искусстве и коллекционировании. Для гостей также будет работать чилл-зона, фирменный магазин. А для участников в дни ярмарки пройдёт портфолио-ревью, где эксперты помогут оценить работы. 10–11 октября, 13:00–21:00

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Благотворительный забег «Вместе против инсульта»
Благотворительный забег «Вместе против инсульта»

4000₽

Rise Battle 2026
Rise Battle 2026

от 2500₽

Йога со щенками
Популярное
Йога со щенками
c
по

3500₽

Роспись вином
Роспись вином

1800₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Мастер-класс по развитию софт-скилов «Антикринж + импровизация»
Популярное
Выбор редакции
Мастер-класс по развитию софт-скилов «Антикринж + импровизация»

990₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи