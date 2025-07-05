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Ярмарка-фестиваль «Лето в особняке»

Гороховский переулок, 19

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Бесплатно
Возраст 0+
Фестивали
Мастер-классы

Про событие

Приходи: • Погрузиться в непринуждённую, дружелюбную и красочную атмосферу ярмарки; • Приобрести подарки для себя, любимых, родных и близких. Также вкусные и полезные продукты. Тебя ждут: Винтаж Предметы коллекционирования Керамика Украшения Одежда Мастер-классы Настольный теннис, где можно будет поиграть в течении всего дня Цветочная фотозона из живых цветов 5-6 июля с 10:00 до 20:00

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