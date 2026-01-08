Возраст 16+
Мастер-классы
Про событие
Мастер-класс по масляной живописи, где ты сможешь оживить свой Pinterest. Ты будешь писать тот самый «интерьерный» натюрморт — яркий, сочный и невероятно стильный. Масло — это особая магия. Его текстура и глубина цвета сделают твою работу настоящим шедевром, который станет главным украшением дома или идеальным подарком. Уровень: любой (даже если ты последний раз рисовал в школе). Все материалы включены в стоимость.
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