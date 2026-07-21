Раскроешь ключ к пониманию японской культуры — от кухни и этикета до искусства и кинематографа — вместе с востоковедом-японистом Синхронизации. Познакомишься с пятью принципами японского мировоззрения и получишь ключ к пониманию всего японского — от кухни и этикета до искусства и кинематографа. Так ты сможешь составить полное представление о японском культурном коде и избежать неловких ситуаций в поездке. На встрече узнаешь: — Что скрывается за японской «рациональностью» и почему это не совсем минимализм — Зачем японцы упаковывают каждое печенье в отдельную упаковку и почему чистота так важна для них — Почему в жилых районах Токио очень тихо, но в японских айфонах нельзя отключить звук камеры при фотографировании — Как японцам удаётся создавать гармонию из контрастов Встречу ведёт Нина Воронина — востоковед-японист, культуролог, антрополог. *В стоимость билета включен фуршетный стол и бокал вина *Сбор гостей с 19:30, начало в 20:00