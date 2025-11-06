Первый сольный концерт Яны Крапивы. Помимо основной программы ты услышишь презентацию нового альбома «лилии и я» в живом исполнении. Яна Крапива — поэтесса и автор-исполнитель. Её самобытный слог и магический реализм соединяют фолк-мотивы, иронию, лирику и жанровые эксперименты — от рока до попа.