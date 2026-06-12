Мало, кто знает, что Ян Вермеер, автор знаменитой «Девушки с жемчужной сережкой», создал за жизнь всего около 35 шедевров. В рамках лекции исследуешь уникальную художественную манеру великого делфтского мастера. Ты узнаешь, как Вермеер использовал камеру-обскуру для достижения фотографической точности и поэтической глубины, как опирался на художественное наследие своих предшественников. Разгадаешь символический язык его картин и попытаешься понять, почему его творчество, забытое на два века, сегодня считается вершиной голландского Золотого века. Лекцию читает: Наталия Дядюнова — искусствовед, преподаватель Школы Дизайна НИУ ВШЭ.