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Ян Вермеер. Тайна девушки с жемчужной серёжкой

Люмьер-Холл
Берсеневский пер., 2, стр. 1

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 12+

Про событие

Мало, кто знает, что Ян Вермеер, автор знаменитой «Девушки с жемчужной сережкой», создал за жизнь всего около 35 шедевров. В рамках лекции исследуешь уникальную художественную манеру великого делфтского мастера. Ты узнаешь, как Вермеер использовал камеру-обскуру для достижения фотографической точности и поэтической глубины, как опирался на художественное наследие своих предшественников. Разгадаешь символический язык его картин и попытаешься понять, почему его творчество, забытое на два века, сегодня считается вершиной голландского Золотого века. Лекцию читает: Наталия Дядюнова — искусствовед, преподаватель Школы Дизайна НИУ ВШЭ.

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