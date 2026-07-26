Возраст 16+
Мастер-классы
Про событие
Волшебный вечер творчества. В программе — создание самых трендовых украшений этого сезона. Будешь лепить из полимерной глины изящные ягодки малины и сочетать их с нежным жемчугом. Получатся очень сочные и элегантные серьги, колье или браслет — всё зависит от твоей фантазии. Все материалы включены. Количество мест ограничено, чтобы каждый получил максимум внимания. Запись по телефону.
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