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Ягодное настроение

Студия «Лепим Рисуем», Федеративный проспект, 46к1

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Волшебный вечер творчества. В программе — создание самых трендовых украшений этого сезона. Будешь лепить из полимерной глины изящные ягодки малины и сочетать их с нежным жемчугом. Получатся очень сочные и элегантные серьги, колье или браслет — всё зависит от твоей фантазии. Все материалы включены. Количество мест ограничено, чтобы каждый получил максимум внимания. Запись по телефону.

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