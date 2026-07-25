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Ягнёнок

Начало
улица Казакова, 8с3

Начало:

Завершение:

от 4500₽ до 5500₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Мастер-класс, на котором ты сможешь за одно занятие написать собственную картину. Подходит для людей без опыта рисования, художники помогают в процессе. Будешь рисовать маслом и пить винишко:) Все необходимые материалы и вино включены в стоимость. Бронь места на мастер-класс осуществляется по 50% предоплате. Стоимость в зависимости от размера холста: – 30/40 см – 4500 рублей; – 40/50 см – 5500 рублей.

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