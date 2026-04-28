Эта лекция — не только о точках и комнатах. Это разговор о силе искусства как способа выживания, о том, как личная уязвимость может стать источником красоты, и почему бесконечность Кусамы так трогает каждого, кто в неё входит. Яёи Кусама — художница, чьи работы невозможно перепутать. Бесконечные точки, зеркальные комнаты, яркие цвета — всё это создаёт ощущение погружения в другое измерение. Но за этой визуальной игрой стоит глубокая личная история. С детства Кусама видит мир иначе: галлюцинации преследовали её всю жизнь. Вместо того чтобы скрывать это, она сделала их основой своего искусства: превратила тревогу в ритм, страх — в образ, а внутренний хаос — в упорядоченную бесконечность. На лекции ты узнаешь, как из болезненного опыта родился универсальный язык, понятный миллионам. Поговоришь о знаменитых Infinity Rooms, перформансах 1960-х в Нью-Йорке, возвращении в Японию и о том, почему люди по всему миру часами стоят в очереди, чтобы на несколько минут оказаться внутри её бесконечных миров. Лектор: Дарья Прохоренко — историк искусства, лектор с опытом работы в ММОМА, Новой Третьяковке и фонде V-A-C. Ведущая подкаста и автор телеграм-канала «Шаги к искусству». Она говорит о сложном ясно и тепло —так, чтобы каждому захотелось подойти к картине и посмотреть на неё подольше.