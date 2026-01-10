Старинная русская усадьба XVIII века, в которой блистали на салонах графини и княжны, изысканное игристое и завораживающая лекция-дегустация о ядах и политических интригах. История Русского Средневековья — это не только строгие летописи, но и захватывающий интеллектуальный детектив. Тебе предлагают взглянуть на прошлое под новым углом: лекция, посвящённая ядам и отравлениям, интригам и сведению счетов в большой политической игре. Без лишней мрачности, но с глубоким уважением к деталям приоткроют завесу тайн над событиями, которые изменили ход истории. Заглянешь за кулисы царских покоев, чтобы разобраться в самых громких и загадочных трагедиях той эпохи. Обсудишь странную смерть легендарного Юрия Долгорукого, покушение на властного Ивана III и, конечно, загадочный уход из жизни Ивана Грозного. На примере этих трёх великих правителей проследишь, как за кулисами парадных залов вершилась скрытая история, где судьбы короны и всей страны часто зависели от одного неверного глотка или тайного умысла. Тебя ждут: — Аптекарские секреты. Какие вещества и травы использовались в те времена и как их воспринимали современники. — Взаимосвязь культур. Как восточные традиции и монгольское влияние отразились на методах ведения большой политики. — Научный взгляд на прошлое. Что говорят современные исследования о причинах раннего ухода матери Ивана Грозного, Елены Глинской, и его супруги Анастасии. Лектор — Ангелина Дронова. Историк-балетовед, аспирант исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. Сбор гостей: 19:00 Начало концерта: 19:30