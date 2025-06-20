Создание коллажа в творческой мастерской. Исследуй тему внутреннего героя и героини, и какое место в своём мире ты занимаешь. Что мешает выбрать главную роль и блестяще её исполнить. Проведёт мастер-класс Вивиан — творческий исследователь и практикующий арт-практик. Заранее сообщаем: ты точно занимаешь место в сердечке Кавра. Запись через ТГ по кнопке выше