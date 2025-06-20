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Я в главной роли

Шубинский переулок,дом 2/3 (Метро Смоленская)

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 18+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Создание коллажа в творческой мастерской. Исследуй тему внутреннего героя и героини, и какое место в своём мире ты занимаешь. Что мешает выбрать главную роль и блестяще её исполнить. Проведёт мастер-класс Вивиан — творческий исследователь и практикующий арт-практик. Заранее сообщаем: ты точно занимаешь место в сердечке Кавра. Запись через ТГ по кнопке выше

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