«Жалко царя? Ой, я не знаю. Вы лучше про жалованье там спросите, когда нам дадут. А про царей… Жалко б было наверно, если б соседями были, а так… Они для меня как буквы в газете». В ночь с 16 на 17 июля 1918 года была убита семья Романовых. Спектакль построен на показаниях свидетелей и участников трагедии. Они просты и будничны: уборщица рассказывает, как отмывала полы от крови, как быстро делалась вода в ведре красной, а маляр о том, как замазывал окна квартиры Романовых с внешней стороны, чтобы они на улицу не глядели. Безумная гимназистка уверяет, что это она убила царя и всю его семью (таких мечтавших о славе людей в те дни было немало), а беллетристка утверждает, что царская семья спаслась. Это спектакль не столько про убийство и убийц, сколько про исполнителей, которые «просто делали свою работу», задавались вопросом «а что я мог сделать?» и оправдывали зверства словами «он сам виноват — тиран, угнетатель». Про народное сознание, в котором заповедь «не убий» не противоречит соучастию в убийстве. Продолжительность: 1 час 30 минут. Доступно 2 сеанса спектакля: в 17:00 и 20:00.