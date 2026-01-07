Наргиса Абдуллаева в кросс-жанровом спектакле говорит про абьюз, мышление миллионерки, онаниста, которому она в детстве подарила кусок торта, про засос на животе, интервальное голодание, а в конечном счете – про самоидентификацию в 43 года. Актрису Наргису Абдуллаеву хорошо знают старожилы Дока. Между тем она три года не выходила на сцену. Последними ее работами были спектакль «Я и Фрида» в Доке (там она выступала и как персона, и как персонаж, и была особо отмечена жюри «Золотой маски» за актерскую игру) и «Неформат» в ЦИМе (в работе Анастасии Патлай и Наны Гринштейн Наргиса и другие артисты нерусской внешности говорили о столкновения и борьбе со стереотипами российской культуры). Три года назад Наргиса перепридумала себя как стендап-комикессу и предпринимательницу. «Я только в сорок три задалась вопросом, кто я и взялась выстраивать себя заново. И мне нравится стендап тем, что он дает мне возможность посмотреть на себя с комической дистанции, и потому что он работает с ярлыками», – говорит Наргиса. Материал для этого спектакля Наргиса обкатала в стендап-клубах на открытых микрофонах, а собрать его в драматургическую структуру для театра ей помогла Екатерина Златорунская.