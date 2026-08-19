Слышишь? Шум прибоя становится всё громче, ветер — всё сильнее, и вот уже грохот пушек и мушкетов пробивается сквозь свист зюйд-веста. А это значит, что совсем скоро в таверну нагрянут пираты — нагрянут, да песен с собой привезут в сундуках и бочках. Все эти песни ты помнишь, знаешь и любишь, но в этот раз они прозвучат по-пиратски, со вкусом солёного ветра дальних странствий — но останутся такими же родными и сердце благодарного слушателя щемящими. Бронь столов по тел. Оплата билетов на месте.