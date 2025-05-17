Концерт построен на симбиозе голоса, как выражения человеческой души, и сякухати, как воплощения природы. Традиционно Граунд Солянка открывает фестиваль новой академической музыки а капелла «До и после» в день ежегодной общегородской акции «Ночь в музее». «До и после» — единственный в стране фестиваль, объединивший современную академическую музыку и жанр а капелла. Вокальная тема фестиваля нашла отражение в концепции заключительного концерта цикла «Y». Цикл создан композитором Александрой Кобриной и исполнителем на флейте сякухати Павлом Ио и основан на идее движения — от поиска к разрешению, от сумерек к рассвету, из глубины ввысь. Символ буквы «Y» в названии олицетворяет триединство, которое проявляется в различных аспектах: в пространстве — через оси координат; во времени — через прошлое, настоящее и будущее; в состоянии вещества — через твёрдое, жидкое и газообразное. Это триединство отражает фундаментальные принципы бытия, раскрывая многомерность музыкального путешествия. Центральным элементом цикла является японский классический инструмент — флейта сякухати, история которой насчитывает более 12 веков. Глубокие течения голосов ансамбля а капелла De Karburetors и мелодика ветров сякухати, переплетаясь в разнообразные формы, подарят слушателям величественные и в то же время трогательные звучания.