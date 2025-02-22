Музыкальный триптих, созданный Александрой Кобриной и Павлом Ио, основан на идее движения — от поиска к разрешению, от сумерек к рассвету, из глубины ввысь. Символ буквы «Y» олицетворяет триединство, которое проявляется в различных аспектах: в пространстве — через оси координат; во времени — через прошлое, настоящее и будущее; в состоянии вещества — через твёрдое, жидкое и газообразное. Это триединство отражает фундаментальные принципы бытия, раскрывая многомерность музыкального путешествия. Центральным элементом цикла является японский классический инструмент — флейта сякухати, история которой насчитывает более 12 веков. Она прошла долгий путь от придворного инструмента до новой звезды на мировой академической сцене. В концертах прозвучат классические произведения для сякухати, а также новые интерпретации пьес японских и европейских композиторов, представленные в ансамбле с виолончелью, флейтой и хором. Кульминацией цикла станут произведения, специально созданные автором проекта «НИТЬ», резидентом галереи ГРАУНД Солянка, виолончелисткой и композитором Александрой Кобриной. Особое значение в проекте придаётся сценическому оформлению, которое будет визуально отражать основные идеи цикла и связывать японское традиционное мировоззрение с современным субъективным видением авторов. Второй концерт цикла раскрывает новую грань звучания сякухати, словно магия ночи, меняющая всё вокруг. Под её таинственным покровом японская флейта обретает гармонию в окружении виолончели и флейты. Уникальная триада музыкальных сочетаний погружает слушателей в мир многочисленных оттенков произведений со всего света. Кульминацией музыкального вечера станет премьера дуэта для виолончели и сякухати, написанная композитором Александрой Кобриной. Концерт также знаменует завершение Второго актёрского интенсива для молодых музыкантов театра «НИТЬ». Японская классическая флейта сякухати: Павел Ио Композиция, виолончель: Александра Кобрина Флейта: Ульяна Живицкая Программа: Takemitsu Toru – Air Kaija Saariaho - Spins and Spells Doi Keisuke – Futae Rasenchyo Yokoyama Katsuya – Sanya Sugagaki Heitor Villa-Lobos – Assobio a Jato for flute and cello Александра Кобрина – В безмолвии ночи