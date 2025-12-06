SYSTEM 10.8 исполняется 10 лет и 8 месяцев — они в прайме! На вечеринке выступят как резиденты лейбла, так и самые близкие коллеги по цеху. Три танцпола, новая дополнительная локация, презентация нового винилового сборника «XYEARS». В лайнапе: ARCHANGA / SAINT RIDER + PIXELORD / RAW TAKES / BAD ZU / ERRORTICA / PHILIPP GORBACHEV / KOVYAZIN D / MASHKOV / KITO JEMPERE / SPUTNIK / DOMINIQUE MARA / EOSTRA / DUMMFOUND / WASTA ABELLE / LOW808 / DJ SLON / NEURO / HOOPA / EL / SOME STRU / ALGO / DIRTY GLASSEZ + N95 / IONEWEB / VICTOR NAGAEV / NIENSHANZ / SUPERLATIVE