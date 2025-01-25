X-Team — российская рэп-группа из Всеволожска, образованная в 1998 году. Коллектив выпустил три альбома и получил Гран-При на ежегодном международном фестивале рэп-музыки «Rap Music» в 2002 году. В 2024-м группа вновь возродилась и продолжает работать над новыми синглами уже в обновленном составе: Dronaz, Benaz, MC'Man. 25 января X-Team представит уникальную программу «XX лет спустя» и в качестве сюрприза презентует новый сингл. При поддержке: White Rhyme Denny Preston Олдовый Moscow Ghetto Flow 23Crew Conductor DJ N-Tone