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X-Team. XX лет спустя…

16 Тонн
ул. Пресненский Вал, д. 6, стр. 1

Начало:

Завершение:

900₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

X-Team — российская рэп-группа из Всеволожска, образованная в 1998 году. Коллектив выпустил три альбома и получил Гран-При на ежегодном международном фестивале рэп-музыки «Rap Music» в 2002 году. В 2024-м группа вновь возродилась и продолжает работать над новыми синглами уже в обновленном составе: Dronaz, Benaz, MC'Man. 25 января X-Team представит уникальную программу «XX лет спустя» и в качестве сюрприза презентует новый сингл. При поддержке: White Rhyme Denny Preston Олдовый Moscow Ghetto Flow 23Crew Conductor DJ N-Tone

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