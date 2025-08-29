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Wip x Not Normal
Кожевническая улица, 16с4
Начало:
Завершение:
1500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Творческое объединение WIP и лейбл Not Normal провожают последний уикенд лета в гостях у Madame Roche. На уютной крыше встречай Elias Sternin — винилового селектора из Южной Америки, босса лейбла Ratiug и вечеринок Teknica. Здесь же, в особняке в Замоскворечье, лайв дуэта Heide: Denis Kostitsyn и Wei готовят фирменную танцевальную программу. В дополнение — ключевые представители Not Normal и WIP в лице Balinsky, Denis Korablev, Karl Chix и Mari Ka.
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