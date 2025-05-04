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[Wi Men]

Электротеатр Станиславский
Тверская ул., 23

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 1600₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Два спектакля режиссера-хореографа Лины Лангнер, объединенных идеей о женщине как о субстанции, содержащей в себе первобытное, животное и божественное начала; образ мужского в женском и женского в мужском. Она не боится быть смешной или «некрасивой» и всегда настоящая до кончиков волос. |. [WI MEN] Приглашение к наслаждению тишиной. Здесь на физическом уровне можно ощутить дыхание и энергию танцовщиц и отправиться вместе с ними в поток бесконечности и цикличности времени. ||. BILLIE Billie выходит на арену собственной свободы. Встречай Billie. А Billie встретит тебя. И встретится с собой. Billie приходит и в женском, и в мужском обличии, и сбрасывает его с себя, словно платье.

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