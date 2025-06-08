Арт-маркет с театральным вайбом. Авторские ложи, шелест мерчовых брошюрок — вот это всё. Приходи меняться свопками, запасаться открытками и стикосами, а ещё общаться с интересными людьми. На нём нем тебя будут ждать: — 70+ авторов с уникальным мерчом, — Много-много подарков, — Квест, бар и другие активности.