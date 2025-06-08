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What's Inside 2

Odmo
Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с1

Начало:

Завершение:

от 200₽ до 3000₽
Возраст 0+
Необычное
Фестивали

Про событие

Арт-маркет с театральным вайбом. Авторские ложи, шелест мерчовых брошюрок — вот это всё. Приходи меняться свопками, запасаться открытками и стикосами, а ещё общаться с интересными людьми. На нём нем тебя будут ждать: — 70+ авторов с уникальным мерчом, — Много-много подарков, — Квест, бар и другие активности.

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