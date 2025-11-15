Крупнейший в России мотивационный форум в стиле TEDx, посвящённый нутрициологии, психологии, здоровому образу жизни и осознанному развитию. На одной площадке впервые соберутся врачи, нутрициологи, психологи, коучи, телесные практики, производители ЗОЖ-товаров и услуг, блогеры и эксперты в сфере здоровья. Более 1500 участников, 4 зала, десятки спикеров и масштабная программа, охватывающая всё сообщество помогающих специалистов. Мероприятие для всех, кто устал от вечной гонки и понимает ценность заботы о себе. О физическом и ментальном здоровье. О балансе между работой, семьей и временем для себя. О том, как восполнять ресурс до того, как батарейка сядет — и получать от этого удовольствие. Для тех, кто хочет узнать актуальные тренды wellness, найти своих специалистов и стать частью сообщества.