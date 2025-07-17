Нашумевшая вечеринка на яхте из Дубая перемещается в Московскую акваторию на один вечер, чтобы покорить своей атмосферой ценителей ярких мгновений под электронное звучание. Слияние We Are x DXB Boatparty x Techno and Chill на крупнейшем теплоходе Москвы «РИО-1» — с двумя палубами, лаунж зоной, фудкортами, барами, зонами партнёров. Под переливы солнечного цикла, ты проживёшь красочную историю, сотканную из эксклюзивных музыкальных компиляций и красочных пейзажей. Лайн-ап: – Amvy & Rikkson – Imen [Dubai] – Meyer Bergy – Povar & Millerusha – Pozdnyakov – Zakir FC/DC/18+ Бронь столов по телефону. Сбор гостей – 15:00.