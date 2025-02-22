Если тебе нравится творчество легендарных Nirvana и Linkin Park, если для тебя With the lights out, it’s less dangerous, here we are now, entertain us! или I tried so hard and got so far, but in the end it doesn’t even matter! – не просто сочетание слов, приходи на это выступление. Здесь будут звучать песни гениальных Курта Кобейна и Честера Беннингтона. Программа состоит из каверов на песни этих двух коллективов из различных эпох и стилей. Такие не похожие, но такие близкие по части судеб фронтменов… В общем… come as you are. Будет громко и нежно, весело и грустно!