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Was. Tribute to Nirvana, Linkin Park

Китайский Лётчик Джао Да
Лубянский пр., 25, стр. 1

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 1000₽
Возраст 16+
Концерты
Фестивали

Про событие

Если тебе нравится творчество легендарных Nirvana и Linkin Park, если для тебя With the lights out, it’s less dangerous, here we are now, entertain us! или I tried so hard and got so far, but in the end it doesn’t even matter! – не просто сочетание слов, приходи на это выступление. Здесь будут звучать песни гениальных Курта Кобейна и Честера Беннингтона. Программа состоит из каверов на песни этих двух коллективов из различных эпох и стилей. Такие не похожие, но такие близкие по части судеб фронтменов… В общем… come as you are. Будет громко и нежно, весело и грустно!

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