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Взрыв галлюцинаций. Новые идеи в современной философии

Сарёнок
Малая Никитская улица, 20с1

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Завершение:

1500₽
Возраст 18+

Про событие

В своей лекции профессор Фёдор Гиренок предлагает радикально новый взгляд на суть философского знания. Узнаешь, почему современная философия — это не любовь к мудрости, а сознательное сумасшествие, и почему сегодня интерес мыслителя смещается с бытия на человека, с онтологии на антропологию. Разберут провокационные тезисы о человеческой природе. Ты узнаешь, почему не труд сделал человека, а человек сделал себя сам, и по какой причине главным событием в жизни следует считать «взрыв галлюцинаций». Фёдор Гиренок представит новую концепцию времени, в которой оно рассматривается не как качество вещей, а как исключительное свойство сознательной жизни. В центре разговора окажутся вопросы: • Что такое субъективность: то, что принадлежит нам, или то, чему мы сами вынуждены себя подчинять? • Как понимать сложные концепты современной антропологии: «сингулярное событие», «аффективные токи сознания» и «галлюциноз»? • Каким образом человек конструирует себя сам и какую роль в этом играет способность к галлюцинированию? О лекторе: Советский и российский философ, специалист по философской антропологии и вопросам экологии. Доктор философских наук, профессор. Заведующий кафедрой философской антропологии философского факультета МГУ имени Ломоносова.

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