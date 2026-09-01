Лагерь для взрослых, как в детстве, в формате уикенда. Уникальная возможность для взрослых полностью перезагрузиться от ежедневной рутины, расширить круг знакомств, подурачиться и, даже, похулиганить ;) Тематика: мультфильм «Монстры на каникулах». Программа, проживание, 3-разовое питание, трансфер уже входят в стоимость.