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Взрослый малый 38+

Локация: база отдыха Зелёный городок (Пушкино)

Начало:

Завершение:

20500₽
Возраст 21+
Необычное

Про событие

Лагерь для взрослых, как в детстве, в формате уикенда. Уникальная возможность для взрослых полностью перезагрузиться от ежедневной рутины, расширить круг знакомств, подурачиться и, даже, похулиганить ;) Тематика: мультфильм «Монстры на каникулах». Программа, проживание, 3-разовое питание, трансфер уже входят в стоимость.

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