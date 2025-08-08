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Как ты видишь себя через год? А через три? Что изменится — во взгляде, в жизни, в желаниях? На мастер-классе ты создашь коллаж-прогноз — послание себе из настоящего в завтрашний день. Вырезки из журналов, бумага, клей, ленты, сухоцветы — с их помощью ты соберёшь образ своей будущей версии, такой какой ты видишь — и поймешь, что для тебя важно прямо сейчас Встречу ведёт коллажистка и психолог Екатерина — в уютной и безопасной атмосфере ты сможешь замедлиться, услышать внутренние импульсы и создать образ, который станет твоим личным символом. Все материалы включены в стоимость. Группа небольшая, чтобы каждому хватило внимания и пространства – поэтому успевай забронировать место через https://t.me/carlushaa Свою работу ты заберешь с собой.
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Итак, побывала на мастерклассе "взгляд в будущее", лепили коллажи. Было очень круто, прям чувствуется, что я там оказалась не зря, был какой-то совместный вайп. При этом наш психолог была максимально деликатной и вечеринка вся в целом была очень лайтовой. При этом вот какой-то такой открытости, можно даже сказать гнильцы и не хватало, но как сказала одна из участниц, это потому что мы в первый раз видим друг друга, а так бы все было. С другой стороны, это вроде как круто, что психолог не продлевает масло в огонь и ты максимально должен делать все выводы сам, с другой стороны, когда звучит слово "психолог", ты ожидаешь какого-то сопровождения. Лично я предпочитаю такие мероприятия, сразу после которых вообще не понятно, а мне оно понравилось или нет. Но все-таки, наверное, больше понравилось