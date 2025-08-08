ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Москва
  2. События

Взгляд в будущее: коллажная арт-терапия с психологом

Кафе «Эвергрин», Шмитовский проезд, 19

Начало:

Завершение:

750₽
Возраст 16+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Как ты видишь себя через год? А через три? Что изменится — во взгляде, в жизни, в желаниях? На мастер-классе ты создашь коллаж-прогноз — послание себе из настоящего в завтрашний день. Вырезки из журналов, бумага, клей, ленты, сухоцветы — с их помощью ты соберёшь образ своей будущей версии, такой какой ты видишь — и поймешь, что для тебя важно прямо сейчас Встречу ведёт коллажистка и психолог Екатерина — в уютной и безопасной атмосфере ты сможешь замедлиться, услышать внутренние импульсы и создать образ, который станет твоим личным символом. Все материалы включены в стоимость. Группа небольшая, чтобы каждому хватило внимания и пространства – поэтому успевай забронировать место через https://t.me/carlushaa Свою работу ты заберешь с собой.

Контакты

Телефон

Telegram

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Инклюзивный парный забег «БольшеЧемМожешь»
Инклюзивный парный забег «БольшеЧемМожешь»

1200₽

Кофе Джем «Дача стайл»
Выбор редакции
Кофе Джем «Дача стайл»

990₽

Музы гениев. Абьюз в высоком искусстве
Музы гениев. Абьюз в высоком искусстве

500₽

Фандомная Ночь(Fandom Night)
Выбор редакции
Фандомная Ночь(Fandom Night)

от 1400₽

Гонг-медитация в гамаках + мягкое гвоздестояние
Популярное
Гонг-медитация в гамаках + мягкое гвоздестояние
до

2500₽

Йога-выходные в Завидово
Йога-выходные в Завидово
c
по

от 25000₽

Комментарии

Аватар
Василиса
9 августа 2025, 04:36

Итак, побывала на мастерклассе "взгляд в будущее", лепили коллажи. Было очень круто, прям чувствуется, что я там оказалась не зря, был какой-то совместный вайп. При этом наш психолог была максимально деликатной и вечеринка вся в целом была очень лайтовой. При этом вот какой-то такой открытости, можно даже сказать гнильцы и не хватало, но как сказала одна из участниц, это потому что мы в первый раз видим друг друга, а так бы все было. С другой стороны, это вроде как круто, что психолог не продлевает масло в огонь и ты максимально должен делать все выводы сам, с другой стороны, когда звучит слово "психолог", ты ожидаешь какого-то сопровождения. Лично я предпочитаю такие мероприятия, сразу после которых вообще не понятно, а мне оно понравилось или нет. Но все-таки, наверное, больше понравилось

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста