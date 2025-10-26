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Взгляд на восток

Nostalgia, 2-я Песчаная улица, 4

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 18+
Выставки
Необычное
Мастер-классы

Про событие

Коллажная практика, на которой речь пойдёт об отношении японцев к природе и течению жизни. Ты сможешь найти отражение этого в искусстве прессованных цветов: вдохновившись японской поэзией, гравюрами и символикой цветов Востока, ты создашь свой коллаж, словно хокку. Коллажные задания, акварельные выкрасы, цветы, нитки, штампы и текстуры помогут создать 3-4 абстрактных коллажа с гербарием. Мастер-класс проводит Анастасия — автор телеграм-канала Herbarium art, искусствовед и мастер плоскостной флористики. В стоимость включён депозит в размере 700 рублей на еду и напитки.

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