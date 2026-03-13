Презентация кассеты Varia Pars Prima. Тебя ждёт долгожданный Walter Shandy, настоящий звуковой артист Ivan Yerofeyev (ГОСТ ЗВУК, Resonance), Paita (эйкиэй DJ HeadSick и Yuzhnii Chelovek), Naked Drums. Диджей-сеты, не менее насыщенные звуковыми приколами — Sablemik b2b OL, Oid b2b Sapurra, Wei b2b Beennooutside. Откроет легендарный бывший рэппер — DJ Reelswatcher. На рассвете — Skunk York. Утренние Andrey Ramonov и RHa.