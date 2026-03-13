ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Выставлять (exponere)

НПО мелодия, 3-я улица Ямского Поля, 2к5А

Начало:

Завершение:

900₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Презентация кассеты Varia Pars Prima. Тебя ждёт долгожданный Walter Shandy, настоящий звуковой артист Ivan Yerofeyev (ГОСТ ЗВУК, Resonance), Paita (эйкиэй DJ HeadSick и Yuzhnii Chelovek), Naked Drums. Диджей-сеты, не менее насыщенные звуковыми приколами — Sablemik b2b OL, Oid b2b Sapurra, Wei b2b Beennooutside. Откроет легендарный бывший рэппер — DJ Reelswatcher. На рассвете — Skunk York. Утренние Andrey Ramonov и RHa.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кофе Джем «Дача стайл»
Выбор редакции
Кофе Джем «Дача стайл»

990₽

Lucky Day: летний финал
Lucky Day: летний финал

от 1500₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

2400₽

Вампирская вечеринка
Вампирская вечеринка

Бесплатно

Фандомная Ночь(Fandom Night)
Выбор редакции
Фандомная Ночь(Fandom Night)

от 1400₽

Асайлум Москва х Баррель23 Дубай
Асайлум Москва х Баррель23 Дубай
c
по

от 3200₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста