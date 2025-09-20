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Self-space

The Carlton, Тверская улица, 3

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от 250₽ до 1600₽
Возраст 0+
Выставки

Про событие

Выставка Дарьи Эм Self-space. Проект представляет собой глубокое исследование понятия пространства самоощущения, где происходит встреча с собой. В экспозиции будут представлены десять работ, написанных акриловыми красками на холсте. В своем творчестве художница обращается к Лондону как к пространству-катализатору, которое становится не просто фоном, а воплощением внутренних ландшафтов. Городская ткань Лондона, пронизанная эмоциями и переживаниями, служит основой для создания сдержанных, меланхоличных урбанистических видов, в которых заключена мощь личного опыта. Ключевым элементом выставки являются фигуры животных, которые выступают не как обитатели города, а как универсальные проводники и метафоры. Эти архетипические тотемы и мифологические типажи олицетворяют внутренние состояния и глубинные связи, превращая городское пространство в сцену внутренней драматургии художницы. Дарья ставит перед собой важные задачи: создать пространство для диалога, делится интимной картой своего «Я», спроецированной на город, и приглашает зрителей к сопереживанию через узнавание собственных ощущений и воспоминаний. Работы становятся зеркалами, отражающими личный опыт каждого и рождающими тихий, но интенсивный диалог. Эта коммуникация через личный миф и универсальный архетип является сущностной чертой живописи художницы.

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