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Выставка-продажа «Саквояж»

Краснопролетарская улица, 36

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Бесплатно
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Выставки
Фестивали

Про событие

Что наполняет твою жизнь радостью и смыслом, дарит положительные эмоции и впечатления? Конечно, это поездки и путешествия. Выставка-путешествие «Саквояж», словно тур по всему свету, знакомство с работами мастеров из разных стран и континентов, приобщение к культуре и искусству, исследование нового и непознанного. Художники и дизайнеры, авторы и профессионалы своего дела соберутся вместе на одной площадке, чтобы порадовать тебя удивительными подарками, редкостями и диковинами. Лучше всего передают атмосферу поездок и настраивают на нужный лад экспозиции кукол-путешественников, макеты кораблей, домиков, воздушных шаров и множество других запоминающихся проектов на выставке. За гардероб путешественников отвечают дизайнеры, подготовившие коллекции интереснейших авторских костюмов и аксессуаров. Больше 200 мастеров, 5000 уникальных вещей и множество незабываемых встреч. Здесь ты найдёшь всё, что хотел и даже больше. Собери свой саквояж впечатлений. Время работы выставки: 5 июня 12:00-20:00 6 июня 12:00-20:00 7 июня 12:00-18:00

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