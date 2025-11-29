Выставка коллекционных медведей и крафтовых вещей. Покажут: — авторские дизайнерские игрушки, мишки Тедди; — украшения на ёлку ручной работы, винтажные ватные игрушки, шары авторской росписи; — керамику во всех её проявлениях; — аксессуары, сумки, украшения; — нишевую и селективную парфюмерию; — деликатесы к твоему столу; — дизайнерскую одежду; — домашний текстиль; — эстетские небанальные букеты. В дни выставки будет работать арт-лекторий Sub rosa. Спикеры расскажут о тайнах московских особняков, искусстве арт-сервировки стола, мифологии, совриске, истории модного белья, культуре и быте России. Среди спикеров: Андрей Боровский, Анастасия Некрасова, Александра Баркова, Яна Сорока, Ирина Мызина. Участники и гости всегда отмечают, что атмосфера на Розах-Берёзах домашняя и семейная, и это не случайно, ведь организаторы выставки — мама и дочка Ольга Лахина и Анастасия Иванова. Маркет Розы-Берёзы не о том, как богаты, а о том, как любят каждое мгновение своей жизни. 29-30 ноября с 12:00 до 20:00