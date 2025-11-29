ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Выставка-маркет Розы-Берёзы

Старая Басманная улица, 23/9с1

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 0+
Выставки
Фестивали
Еда

Про событие

Выставка коллекционных медведей и крафтовых вещей. Покажут: — авторские дизайнерские игрушки, мишки Тедди; — украшения на ёлку ручной работы, винтажные ватные игрушки, шары авторской росписи; — керамику во всех её проявлениях; — аксессуары, сумки, украшения; — нишевую и селективную парфюмерию; — деликатесы к твоему столу; — дизайнерскую одежду; — домашний текстиль; — эстетские небанальные букеты. В дни выставки будет работать арт-лекторий Sub rosa. Спикеры расскажут о тайнах московских особняков, искусстве арт-сервировки стола, мифологии, совриске, истории модного белья, культуре и быте России. Среди спикеров: Андрей Боровский, Анастасия Некрасова, Александра Баркова, Яна Сорока, Ирина Мызина. Участники и гости всегда отмечают, что атмосфера на Розах-Берёзах домашняя и семейная, и это не случайно, ведь организаторы выставки — мама и дочка Ольга Лахина и Анастасия Иванова. Маркет Розы-Берёзы не о том, как богаты, а о том, как любят каждое мгновение своей жизни. 29-30 ноября с 12:00 до 20:00

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Гастрономический стендап
Выбор редакции
Гастрономический стендап

5000₽

Стендап от комиков с ТНТ
Стендап от комиков с ТНТ

от 599₽

Музы гениев. Абьюз в высоком искусстве
Музы гениев. Абьюз в высоком искусстве

500₽

Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
до

от 5700₽

Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
до

от 5700₽

Экосообщества сегодня
Экосообщества сегодня
до

300₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста