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Выставка кошек

1 Хвостов переулок 3Ас2, помещение 106 Домофон: 106

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Бесплатно
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Выставка, в которой кошка осмысляется как часть культурного кода — интернет-икона, домашний идол и самостоятельный художественный образ. Более 20 авторов возвращают этот перенасыщенный цифровой образ в поле актуального художественного высказывания. Николай Алексеев фиксирует её присутствие в потаенных зонах квартиры, Ева Гец доводит образ до фрагментарной абстракции, Катя Косова через «наряженного» питомца исследует границы любви и контроля, а Миша Никатин предлагает кошке занять позицию наблюдателя. График работы галереи ВТ, СР, ЧТ | 14.00 – 19.00 ВС | 14.00 – 17.00

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