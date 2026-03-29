Выставка, в которой кошка осмысляется как часть культурного кода — интернет-икона, домашний идол и самостоятельный художественный образ. Более 20 авторов возвращают этот перенасыщенный цифровой образ в поле актуального художественного высказывания. Николай Алексеев фиксирует её присутствие в потаенных зонах квартиры, Ева Гец доводит образ до фрагментарной абстракции, Катя Косова через «наряженного» питомца исследует границы любви и контроля, а Миша Никатин предлагает кошке занять позицию наблюдателя. График работы галереи ВТ, СР, ЧТ | 14.00 – 19.00 ВС | 14.00 – 17.00